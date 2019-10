Uefa Euro 2020: Martin Garrix nominato Official Music Artist. Il 12 giugno all'Olimpico di Roma la canzone ufficiale

Lunedì 21 Ottobre 2019, 15:51

Il dj e produttore multiplatino, la prima edizione itinerante della storia del torneo, in programma in dodici città europee. Nella primavera 2020 verranno svelati l’inno e un’importante collaborazione con un cantante.È stato lo stesso Martin Garrix a dare la notizia mentre era headliner all’Amsterdam Dance Event. Infatti, nel bel mezzo di questo grande show sold out, è salito sul palco stringendo la famosa Henri Delaunay Cup, il trofeo che riceverà il vincitore di UEFA EURO 2020, mentre lo schermo dietro di lui confermava la sua nomina a Official Music Artist.Oltre alla canzone ufficiale, Martin Garrix produrrà anche la musica che accompagnerà in campo le squadre così come tutti i temi musicali della manifestazione e delle relative trasmissioni televisive ufficiali.«È un grande onore essere stato scelto per creare l'inno ufficiale di UEFA EURO 2020 e sono entusiasta all’idea di farlo ascoltare a tutti - ha dichiarato il dj - Il torneo avvicinerà più che mai i tifosi al calcio e spero che la mia canzone faccia sentire ogni cittadino europeo parte della manifestazione».Ispirandosi al collega olandese Tiësto alle Olimpiadi del 2004, il giovane 23enne ha continuato a mietere successo in tutto il mondo. Ha saputo negli anni scalare le classifiche mondiali, piazzando al #1 successi come "Don’t Look Down” feat. Usher (platino in Italia), "Scared to be Lonely” feat. Dua Lipa (doppio platino in Italia), e "In the Name of Love” feat. Bebe Rexha (4x platino in Italia. Martin Garrix) ha anche prodotto brani con i più grandi nomi dell'industria musicale come Tiësto, David Guetta e, più di recente, Dean Lewis per il nuovo singolo "Used To Love".UEFA EURO 2020 si terrà per la prima volta in tutto il continente, con 12 città ospitanti, per celebrare i 60 anni della competizione: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo ospiteranno tutte le partite della prossima estate.Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha dichiarato: «UEFA EURO 2020 sarà un mese di festa in tutta Europa. Per dar via ai festeggiamenti, non c'è persona migliore di Martin Garrix. La musica e il calcio sanno unire la gente: poiché il torneo si giocherà in 12 città, il tema comune di UEFA EURO 2020 sarà proprio l'unità».Martin Garrix ha aggiunto: «Organizzare UEFA EURO 2020 in 12 città è incredibile, ma è il modo perfetto per festeggiare i 60 anni di questa grande competizione. La musica è la mia passione, ma mi piace anche il calcio, quindi è ancora più speciale per me poter realizzare l'inno di quello che sarà il più grande campionato europeo della storia». È inoltre possibile vincere un incontro con Martin Garrix in occasione del sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2020, in programma a Bucarest il 30 novembre.