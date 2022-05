I Maneskin al Festival di Cannes: la rock band acclamata alla première di Elvis

La prima mondiale del film 'Elvis', il biopic di Baz Luhrmann dedicato al mito di Elvis Presley, è stata un successo al Festival di Cannes. Merito anche della colonna sonora dei Maneskin, che hanno prestato la loro voce per la cover 'If I can dream'.

Attesissima sul red carpet della kermesse, la rock band ha centrato ancora una volta l'obiettivo con un brano che piace e fa ballare tutti alla Croisette. Ad accompagnare il film e testimoniare l'approvazione c'è anche la vedova Priscilla Presley, accompaganta dal visionario regista e dai protagonisti Austin Butler che interpreta il musicista e Tom Hanks che è il manager, il famigerato colonnello Tom Parker.

Insieme al cast hanno posato per i fotografi anche i Maneskin, super chic con i loro look d'oro luccicanti. Alla proiezione erano presenti tante star: da Sharon Stone a Shakira, da Ricky Martin a Juliette Binoche.

«Penso che qualsiasi artista contemporaneo sia influenzato da Elvis perché proprio l'idea di performer è nata con lui. Prima di lui, si stava fermi dietro l'asta del microfono. Ha veramente cambiato la storia della musica, penso che sia impossibile non essere influenzati da lui », ha detto Damiano dei Maneskin al Tg5. «Siamo tutti cresciuti ascoltando Elvis. In più, penso anche che il modo in cui ha cambiato le regole dell'industria musicale all'epoca, facendo un tipo di musica completamente diverso da quello che magari andava o che veniva solitamente fatto, è stato proprio rivoluzionario. È un messaggio artistico attuale ancora oggi: devi fare la musica che davvero ti rappresenta», ha aggiunto Victoria De Angelis ad Anna Praderio.

I Maneskin, che sono stati blindati tutto il giorno nell'hotel WJ Marriot in cui alloggiano da lunedì, si esibiranno stanotte a Cannes con un'esibizione che promette di far ballare tutta la Costa Azzurra sulle note di Elvis Presley.

