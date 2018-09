di Ilaria Del Prete

Il 21 settembre è una data indimenticabile per: dopo il successo di "Nero Bali", la hit disco di Platino scritta con con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, il giovane cantautore italo egiziano debutta con il suo primo EP, “Gioventù bruciata”, targato Island Records.Cinque brani scelti tra una miriade di testi composti negli ultimi tre anni e mezzo che immortalano come fotografie attimi di vita vissuta conditi da un sound urban. Prodotto da Ceri, MUUT e Katoo, Gioventù bruciata racchiude temi intimi e universali, a partire proprio da quello racchiuso nel titolo scelto per l'EP: una generazione, quella di chi come Mahmood è nato negli anni '90, destinata a «non poter vivere le esperienze delle generazioni precedenti», come ci ha spiegato lo stesso autore.La scaletta parte con "Uramaki", istantanea della fine di una relazione, e scivola su "Milano Good Vibes", il singolo in rotazione dall'agosto 2018 nato in una calda giornata di luglio passata da solo a Milano. Il terzo brano è "Anni '90", featuring con Fabri Fibra: una collaborazione già collaudata con l'esperienza di Luna.La tracklist continua con Asia Occidente per concludersi con Mai Figlio Unico, in cui sono racchiusi i temi più personali legati al vissuto di Mahmood.