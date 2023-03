Madonia: «Le mie auto-cover piene di calma, contro l'isteria collettiva»

«Volevo festeggiare 40 anni di carriera ripescando le mie canzoni che amo di più. Così mi sono auto-coverizzato». Parola di Luca Madonia, dieci anni nei Denovo, capofila della new wave italiana, trenta da raffinato cantautore solista. Il “regalo” si chiama “Stiamo tutti ben calmi” ed è una raccolta di 11 suoi brani storici più tre inediti.

Un titolo che è un’esortazione, ma che svela anche l’approccio scelto per rileggere i brani...

«Esatto. Abbiamo scelto un approccio più calmo, cerebrale, vivendo in un’epoca di isteria collettiva emersa soprattutto dopo questi due anni di pandemia. Questo album è un invito a vivere il presente con la dovuta calma».

E musicalmente in cosa si riflette?

«Nella scelta di procedere per sottrazione. Ho puntato su voce e melodia, asciugando gli arrangiamenti, curiosamente ho anticipato l’operazione simile compiuta dagli U2 in “Songs Of Surrender”».

Crede quindi alla canzone come oggetto in movimento?

«Certo. Sono gli arrangiamenti che invecchiano e possono risultare datati, ma la melodia e le idee di fondo restano e possono evolversi e mutare nel tempo».

Adotterà questo approccio anche nei live?

«Sì, punterò su set piuttosto scarni: due chitarre, voce, basso elettrico. Del resto, anche l’essenzialità può risultare incisiva: penso a “Eleanor Rigby” dei Beatles, con quegli archi taglienti impostati da George Martin (il produttore dei Fab Four, ndr).

Sempre attuali restano sicuramente i suoi testi. Penso a “Non ti mettere in nero” dei Denovo e ai versi: “Un giorno forse si vedrà/ Più in là del nostro naso...”. Perché è diventato così difficile vedere oltre il nostro naso?



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 06:00

