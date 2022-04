"Lo Zoo di 105" torna in radio dopo la sospensione: ecco quando

“Lo Zoo di 105” è pronto a tornare dopo la sospensione. Il programma radiofonico, scontata la pena per il linguaggio non consono utilizzato durante la diretta, torna in onda domani lunedì 4 aprile con l'usuale appuntamento delle 14 sulle frequenze di Radio 105.



“Lo Zoo di 105” torna in radio dopo la sospensione. Il programma infatti non è andato in onda per via di una bestemmia “sfuggita” lo scorso 13 marzo durante la diretta, ma scontata la pena è pronto a tornare sulle frequenze di Radio 105 domani alle 14, come annunciato dal conduttore Marco Mazzoli dal suo profilo social.

Smentite quindi le voci che si erano diffuse riguardo alla chiusura definitiva della trasmissione e quelle relative all'essenza di Mazzoli, che durante la sospensione aveva fatto di capire di pensare anche ad altre opportunità.





Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 20:02

