LDA, il duetto col fratello Andrea diventa virale: fan in delirio, ecco cosa fanno

Per la prima volta insieme. LDA e il fratello Andrea salgono sul palco del tour estivo: un momento diventato virale. "Granita", il singolo estivo di LDA, é tra i principali pezzi per vincere il titolo di tormentone dell’estate 2023, ma in tanto intrattiene il pubblico insieme al fratello Andrea D’Alessio. L'ex volto di Amici 21, manda in visibilio il popolo del web insieme all'altro figlio del celebre Gigi durante un live di LDA.

ll live

La reunion dei fratelli D'Alessio è avvenuta durante l'LDA live a Vulcano Buono, live a Nola del 15 luglio 2023, le cui immagini sono ora virali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 23:01

