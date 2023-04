Amici, LDA rompe il silenzio social ma il messaggio preoccupa i fan: «Vivo con un peso...»

di Redazione web gossip

Dopo il silenzio social degli ultimi tempi, LDA torna a parlare ai fan. Dopo il festival di Sanremo, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, si prepara per il primo tour di concerti da cantautore. “LDA live“ è il tour di Luca D’Alessio che partirà il 19 aprile 2023 per un tris di concerti previsti da Nord a Sud Italia. Ma ecco che Luca torna sui social rilasciando su Instagram una confidenza commovente ai fan. Il figlio di Gigi D'Alessio palesa l’ansia da prestazione che lo logorerebbe nell’attesa del nuovo debutto.

Cecilia Rodriguez: «Mi piace saltare sul letto». La sorella di Belen chiarisce dopo le critiche a quelle foto

Isola dei Famosi, prima punizione per i naufraghi: Simone Antolini la snobba. Cos'è accaduto

Cosa dice

«Non riesco a dormire…L’emozione è tanta - dice LDA -. E sarà proprio Luca a parlarvi sul palco in queste tre date per me indimenticabili. Vivo continuamente con il peso di dimostrare a qualcuno quello che veramente so fare e non vi nego che con il passare dei giorni questa cosa mi sta iniziando a stare stretta». Insomma, un vero e proprio sfogo.

Senza freni

«Vorrei ricordare a tutte queste persone che dietro ad LDA c’è Luca, un ragazzo normalissimo di 20 anni con un sogno nel cassetto. Non ci posso credere che piano piano il mio sogno si sta realizzando». E, in conclusione, il messaggio che rompe il silenzio social di LDA conclude: «Tra poche ore ci sarà il mio primo vero concerto e vi giuro che non mi sembra vero».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA