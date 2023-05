LDA, amore finito con Miriam Galluccio? Il dettaglio che insospettisce i fan

di Redazione Web

LDA e Miriam Galluccio ai ferri corti? I rumors impazzano e in molti sospettano che la storia d'amore tra i due sia finita. I due napoletani hanno annunciato sui social la loro love story e spesso sono stati immortalati insieme in tenere effusioni. C'erano anche state le presentazioni in famiglia, vista la presenza dei genitori di LDA all'evento celebrativo del giovane cantante emergente e anche della famiglia di Miriam, come la sorella gemella Francesca Galluccio (fidanzata di Aka7even).

Cecilia Rodriguez al Festival di Cannes, e i fan la prendono in giro: «Scusa ma tu che film hai fatto?»

Tina Turner, Aurora Ramazzotti e l'omaggio con la foto di papà Eros: «Ciao icona»

I sospetti

Ma è proprio alle foto del party che Miriam non mette like e nelle ultime settimane si registra una totale assenza di interscambio tra i due (forse ex), sui social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA