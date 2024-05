Laura Pausini, la dea della musica italiana compie 50 anni: «Sono solo a metà del percorso. Spero di meritarvi sempre»

di Redazione Web

Tanti auguri a Laura Pausini, che giovedì 16 maggio spegne 50 candeline. La cantante è una delle artiste italiane più popolari al mondo. Fin dai suoi esordi, con il tormentone di «Marco se ne è andato e non ritorna più» de La Solitudine, brano del 1993, la voce di Laura ha fatto letteralmente il giro del mondo. Non solo ha cavalcato i palchi di tutta Italia ed Europa, ma nei suoi trent'anni di carriera è riuscita a esibirsi negli Stati Uniti e in America Latina, dove è riuscita a incantare tutti con la sua splendida voce.

Il post commovente

Anche nel giorno del suo compleanno, Laura Pausini ha voluto nuovamente ringraziare i suoi fan per il loro grande sostegno. Per festeggiare i 50 anni, ha pubblicato un tenero video sui social in cui ha inserito alcune foto che la ritraggono da piccola.

Gli auguri delle celebrità

Sono state diverse le star che hanno voluto dedicare un piccolo pensiero a Laura Pausini per il suo giorno speciale. La prima è stata l'attrice Paola Cortellesi, reduce dal successo ai David di Donatello, che ha pubblicato un reel sull'account Instagram che la ritrae in alcune foto con la cantante.

Sotto ha scritto semplicemente «buon compleanno, cuora», sottolineando la sua simpatia e il piacere di ricordare la grande amicizia che lega le due celebrità da anni.

