Laura Pausini, People: «Tra le 25 donne più influenti degli Stati Uniti». È la prima volta per una cantante italiana

Laura Pausini è tra le 25 donne più potenti degli Stati Uniti. A dirlo è l'edizione spagnola di People, che ha scelto per la propria copertina: «L'artista italiana ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia che raramente si trova. Laura ha avuto coraggio e dato voce alla difesa di cause importanti come quella per i diritti umani», si legge su People.

Nella lista anche Selena Gomez, Sofía Vergara e América Ferrera, che ha preso parte al film Barbie.

Il traguardo

Pausini è la prima italiana a essere scelta dalla rivista del Nord America. Tra i motivi, rientra anche la capacità di unire le generazioni con la sua musica. La rivista, infatti, sostiene: «Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo perché la sua musica non risponde alle mode, ma all’onestà e all’eccellenza».

A inizio marzo la cantante ha salutato il parco dello storico The Theater At Madison Square Garden di New York, concludendo le tappe americane del Laura Pausini World Tour 2023/2024. Dall'inizio di questo show, sono stati 450 mila i fan accorsi ai suoi concerti e in Italia ha riempito tutti i palazzetti.

