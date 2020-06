L'Amore che ci sorprende, il nuovo singolo dei Nèra

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disponibile in radio e sulle piattaforme digitali "L'amore che ci sorprende" il singolo dei NÈRA pubblicato da NIC United la neonata etichetta della Nazionale Italiana Cantanti, pensata per dare spazio a giovani artisti di talento e distribuita da Believe Digital.I Nèra sono una band fiorentina formata da Samuele Casale (Voce), Niccolò Coveri (Basso) e Giulio Gaudenzi (Batteria). Tutti e tre sono appassionati di rock e musica elettronica e nel 2015 fondano il trio cercando di unire questi due generi, per dare vita ad una sonorità unica, che li rappresenti.Nel 2017 realizzano tutte le musiche della colonna sonora del film di Alessandro Sarti e Domenico Costanzo “Saranno Famosi?”.Nel 2018 pubblicano alcuni singoli, accompagnati ognuno da un videoclip, che ottengono buoni riscontri di visualizzazioni e feedback sui social.Dopo aver pubblicato nell'ottobre del 2019 il singolo "La cosa più bella che ho", sono in studio per la realizzazione di un album inedito, prodotto da Valerio Carboni.