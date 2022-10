Justin Bieber, ancora problemi di salute: cancellate tutte le date italiane del tour

Justin Bieber, fan delusi e in ansia. Il cantante canadese, infatti, ha annunciato di aver cancellato diverse delle prossime date del suo Justice World Tour. Compresi i concerti previsti in Italia.

Justin Bieber, cancellate le date italiane del tour

Il Justice World Tour sembra davvero non conoscere pace. Originariamente programmato per il 2020, era stato rinviato inizialmente a causa della pandemia di Covid-19. Poi, finalmente, nello scorso febbraio il tour mondiale di Justin Bieber è partito, toccando tre continenti e dieci diversi Paesi. Il 6 settembre scorso, il cantante canadese aveva annunciato di volersi prendere una pausa per rendere la sua salute una priorità. Successivamente, il 15 settembre era stata annunciata la cancellazione di 12 diversi concerti, fino al 18 ottobre. Ora, infine, saltano anche le date italiane, quelle del 27 e 28 gennaio a Bologna.

L'annuncio

«Con l'annuncio di oggi tutte le date restanti, comprese quelle programmate a Bologna per il 27 e 28 gennaio, sono da considerarsi ufficialmente rinviate - si legge in una nota - Le nuove date verranno fissate seguendo la disponibilità delle varie strutture. I fans che hanno biglietti della date rinviate del tour mondiale riceveranno notizie sulle nuove date non appena ci saranno aggiornamenti disponibili». Inevitabile, quindi, un rinvio di almeno qualche mese rispetto alla data inizialmente programmata. Da mesi, Justin Bieber sta combattendo con la sindrome di Ramsay Hunt.

