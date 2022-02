Justin Bieber arriva in Italia: appuntamento il 31 luglio al Lucca Summer Festival

Justin Bieber ha annunciato oggi la sua partecipazione a Lucca Summer Festival. La popstar americana, famosa in tutto il mondo con milioni di copie vendute, si esibirà domenica 31 luglio nella suggestiva area di fianco alle Mura di Lucca in uno straordinario evento targato Lucca Summer Festival.

Justin Bieber al Lucca Summer Festival il 31 luglio

Justin Bieber al Lucca Summer Festival

Un grande successo per il Lucca Summer Festival, che sarà uno dei pochissimi festival europei ad ospitare la prossima estate la grande pop star Justin Bieber. Il cantante infatti ha annunciato la sua partecipazione all’evento e il 31 luglio si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura di Lucca, dove in passato hanno suonato The Rolling Stones, Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone.

I concerti estivi di Justin anticipano il Justice World Tour, che include anche due concerti in Italia all’Unipol Arena di Bologna a Gennaio 2023, già sold out. Il tour si svolgerà da Maggio 2022 a Marzo 2023 e vedrà Bieber viaggiare tra 5 continenti, per esibirsi in più di 90 concerti distribuiti tra più di 20 paesi.

Il Justice World Tour, promosso da AEG Presents, è il primo tour mondiale di Justin dal Purpose World Tour del 2016/2017. Descritto dal Times of London come “affascinante”, lo show fu visto da 2.7 milioni di fans tra il 2016 e il 2017 con gran finale al BTS Hyde Park Festival di Londra davanti a 65,000 spettatori

Il Justice World Tour prende il nome dall’ultimo incredibile album del cantante, “Justice”. Uscito ad aprile 2021, il disco è salito subito in testa alle classifiche di streaming in 117 paesi e ha totalizzato con le sue hit circa 9 miliardi di streams in tutto il mondo

Justin Bieber (Foto: Ansa)

Una carriera da record

In una carriera senza precedenti che è iniziata quando aveva 13 anni Bieber ha fatto uscire 6 album, detiene 32 Guinness World Records e ha vinto 21 Billboard Music Awards, 2 Brit Awards, 18 American Music Awards e 21 MTV European Music Awards. Ha venduto più di 70 milioni di albume l’anno scorso ha battuto il record di Elvis Presley come il più giovane artista solista a raggiungere il n.1 della classifica Billboard con 8 album. Ad Agosto ha anche battuto il record di ascoltatori mensili su Spotify superando gli 83 milioni.

Recentemente nominato Artista dell’Anno agli MTV Video Music Awards e nominato a 8 MTV EMA Awards, Bieber rimane l’artista n.1 sia su You Tube che Spotify in tutto il mondo, cementando il suo status di più grande pop star del 21° secolo.

Timeline di vendita per i biglietti del concerto al Lucca Summer Festival

Pre-sale: Radio 105 dalle ore 10.00 di Giovedì 24 Febbraio fino alle 23.59 di Venerdì 25 Febbraio.

Info e presale: www.105.net

Apertura vendita generale: Sabato 26 Febbraio ore 10.00

Info e biglietti: www.dalessandroegalli.com

