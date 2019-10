Jovanotti si è fatto male alla testa, il post su Instagram: «Oggi tolgo i punti». Ecco cos'è accaduto

Jovanotti ha postato su Instagram un paio di immagini in cui si mostra acciaccato e con un vistosissimo cerotto sulla testa:





«Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità, e lei me lo ha ricordato». Un taglio o una contusione, due cerotti a tamponare e via verso il prossimo concerto.

«Non è niente, roba di sport, oggi tolto i punti», ha scritto, tranquillizzando i fan, per poi scherzare in una story: «In realtà ho fatto di tutto per poter mettere il cerotto di Hello Kitty».Nella seconda foto infatti, oltre al cerotto principale, si vede anche un cerotto marchiato proprio Hello Kitty. Nulla di grave dunque per il cantante, che non ha spiegato meglio come si è fatto male, ma in un post ha scritto: