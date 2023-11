Jovanotti, multa agli organizzatori del Jova Beach Party a Viareggio: «Già pagata». Ecco il motivo

di Tommaso Cometti

Jova Beach Party di Viareggio: la società organizzatrice del maxi evento paga una multa di 3mila euro alla Regione Toscana per l’evento dell’estate del 2022. Secondo i carabinieri forestali, infatti, non sarebbe stata realizzata una recinzione permanente della duna dinanzi all’area della Croce Verde, in viale Europa a Viareggio, per impedirne il danneggiamento. La sanzione è stata già regolarmente pagata, come hanno riferito i carabinieri forestali responsabili degli accertamenti.

L'evento

La realizzazione dell’imponente evento musicale fu subordinato ad una serie di prescrizioni. La società si era fatta carico, inoltre, di eseguire degli interventi al fine di salvaguardare la prateria dominata dalla gramigna delle spiagge presente nell’area che avrebbe accolto il pubblico, attraverso la rimozione di gran parte delle piante e la loro ripiantumazione sul sito successivamente all’evento.

Secondo i militari del gruppo carabinieri forestali di Lucca, la prima delle prescrizioni non sarebbe stata rispettata. Per questo motivo, alla società è stata contestata la violazione della legge regionale toscana 30 del 2015 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale) che prevede una sanzione da 1.500 a 9.000 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA