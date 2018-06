Johnny Depp magro e irriconoscibile, cosa gli è successo

Senza capelli nè pizzetto sottile, volto scavato, pallido: preoccupa il dimagrimento di Johnny Depp e in generale il suo aspetto poco in salute. Sta facendo il giro del mondo una foto dell'artista americano, 55 anni il 9 giugno, postata da sue fan russe che sono riuscite a fare una foto con il "pirata" in un hotel di San Pietroburgo prima del concerto di Depp, in tour con la sua band, The Hollywood Vampires. Ma hanno anche fatto molto discutere le immagini di Depp ad Amburgo in Germania: faccia scavata e volto tiratissimoIl cantante e chitarrista arriverà con Alice Cooper e Joe Perry ad esibirsi anche in Italia, il 7 luglio a Lucca, l'8 a Roma. Sui social commenti affettuosi e in pensiero per l'attore, e c'è chi spera si tratti di preparazione fisica per il prossimo film.