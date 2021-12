Morto John Miles, il musicista inglese se ne è andato a 72 anni

È morto all'età di 72 anni il musicista inglese John Miles. Lo ha confermato la sua famiglia citata dalla Bbc, spiegando che il cantante, chitarrista e tastierista se n'è andato «serenamente dopo una breve malattia». Nato a Jarrow, nel nord-est dell'Inghilterra, il 23 aprile 1949, Miles era noto soprattutto per il brano 'Music', prodotto da Alan Parsons e con gli arrangiamenti orchestrali di Andrew Powell, che raggiunse la terza posizione nelle classifiche britanniche nel 1976. Poco dopo, la rivista Melody Maker lo nominò «la forza più brillante e fresca del rock britannico». Il musicista, che in seguito ha suonato anche con Tina Turner, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1977 come ospite. «Era un marito, padre e nonno amorevole e ci mancherà più di quanto qualsiasi parola possa mai esprimere», si legge in una dichiarazione della famiglia pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Miles. «Vivrà per sempre nei nostri cuori e con la meravigliosa eredità musicale che ha lasciato. Sei stato il nostro primo amore e sarai il nostro ultimo», conclude la dichiarazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 21:53

