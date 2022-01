Janis Joplin avrebbe compiuto 89 anni: Morgan la racconta nel podcast «Ikaros»

Giovedì 13 gennaio Ikaros giunge alla sua 13esima puntata, quella tanto attesa dedicata a Janis Joplin, in vista dell’anniversario dalla sua nascita: il 19 gennaio avrebbe compiuto 89 anni.

Leggi anche > La crisi di Bono Vox: "Non riesco più ad ascoltare le canzoni degli U2"

Los Angeles. È il 4 ottobre 1970 e Janis Joplin si è appena iniettata una dose di eroina pura quasi al 50%, quattro volte più del normale. È un’icona del rock dai capelli fulvi, buffona e musa, che ha lottato una vita intera per imporsi come artista. Anche se, al contempo, ha sempre cercato di compiacere gli altri, sin dagli anni dell’infanzia a Port Arthur, in Texas. Una lettera, nella reception della stanza d’albergo di cui è ospite il 4 ottobre del 1970, forse potrebbe cambiarle la vita. Una lettera firmata dall’unica persona che forse abbia mai amato. Una lettera che Janis non aprirà mai...

È così che Morgan racconta di quella «giovane donna che sa demonizzare il bene e ingentilire il male ogni volta che va a microfono», artista talentuosa che, come tutti gli altri Ikaros, sulla Terra è rimasta poco, ma che attraverso la musica ha lasciato segni, emozioni e grandi vuoti. Ikaros dà sempre inizio alla narrazione nel momento di maggiore difficoltà delle esistenze dei protagonisti, quando stanno per lasciare questo mondo per sempre come presenza fisica, insediandosi però nella memoria collettiva. Al fianco di Morgan, gli autori Giacomo Zito, che è anche l'ideatore, Giuseppe Paternò Raddusa, Martina Marasco e Maria Triberti, che puntata dopo puntata sviluppano una trama che non segue un percorso biografico canonico.

Ikaros è il podcast Spotify Originals, prodotto da Gli Ascoltabili (podcast label di Cast Edutainment) ed Operà Music (agenzia di produzione e supervisione musicale per media) che, attraverso la voce graffiante e intensa di Morgan, traccia in modo originale ed empatico le storie dei musicisti la cui esistenza si è consumata troppo presto.

Proprio come Icaro volò troppo vicino al sole, i 18 artisti protagonisti di Ikaros sono bruciati in fretta in una fiamma così grande da lasciare per sempre il segno nella storia della musica. Questo il punto di partenza, ma anche uno dei punti di forza e filo conduttore delle 18 puntate, pubblicate su Spotify tutti i giovedì fino al 17 febbraio. Nelle scorse settimane sono state pubblicate le puntate dedicate a Ian Curtis, Elvis Prisley, Billie Holiday, Whitney Houston, Jeff Buckley, Tupac, Brian Jones, Dennis Wilson ed Amy Winehouse. La prossima settimana, il 20 gennaio, sarà la volta di Mac Miller. Clicca qui per ascoltare la puntata su Janis Joplin.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA