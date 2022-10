Igor Righetti offre un passaggio agli "autostoppisti" Annamaria Bernardini De Pace e Iva Zanicchi

Proseguono senza sosta, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, gli interessanti e divertenti viaggi de "L'autostoppista", il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet infuencer Byron con oltre 24 mila follower su Instagram, seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti, il "papà" della celeberrima trasmissione quotidiana "Il ComuniCattivo" trasmessa per 12 anni consecutivi su Rai Radio 1 con versioni televisive su Rai2 e al Tg1 Libri su Rai1, e ideatore per Radio Rai, nel 2004, del primo radio reality a livello internazionale "In radio veritas" al quale parteciparono anche Mario Monicelli, Renzo Arbore e Giorgio Albertazzi. Oggi alle 17 salirà a bordo l'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, mentre "l'autostoppista" di domani sarà la cantante e conduttrice televisiva Iva Zanicchi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA