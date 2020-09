"Harakiri", Samuele Bersani e il singolo dal sapore cinematografico in attesa del nuovo album

Temptation Island, cosa è successo a Davide Varriale dopo la puntata

”, nuovo brano inedito di, arriva il 18 settembre sulle radio e tutte le piattaforme digitali. “Harakiri” anticipa l’uscita del nuovo album del cantante, “Cinema Bersani”, previsto per il prossimo 2 ottobre.Il brano, scritto da Samuele Bersani e prodotto e arrangiato dallo stesso artista insieme a Pietro Cantarelli, è accompagnato da un videoclip che si presenta come un meraviglioso cortometraggio, diretto da Giacomo Triglia, su soggetto di Pacifico e interpretato da Jozef Gjura nei panni del protagonista.“Harakiri” pesca a piene mani nella quotidianità per offrire una visione poetica della complessità della vita. Poche note bastano all’artista per portare l'ascoltatore nei fumosi cinema parigini e nelle desolate periferie di quartiere, in un impressionismo musicale fatto di immagini e visioni simboliche.Un racconto cinematografico pieno di realismo e dirompente poesia dove, nel totale blackout del mondo, anche il disagio più buio può trasformarsi in rinascita, lasciando un finale di canzone aperto all’immaginazione.