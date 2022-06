Giovanni Allevi ha un tumore, l'annuncio su Instagram: «Una malattia insidiosa dal suono dolce»

Giovanni Allevi ha annunciato con un post pubblicato su Instagram di avere un tumore ed essere per questo costretto ad allontanarsi dalle scene per combattere la malattia.

Il compositore marchigiano, 53 anni, non ha usato giri di parole e chiamato le cose col proprio nome: «Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa».

Giovanni Allevi, l'annuncio choc della malattia: ecco cos'è e come si cura



«La mia angoscia più grande - continua il breve ma denso posto - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto». Allevi, da sempre molto riservato su quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con Nada Bernardo, a sua volta pianista e manager del marito, e ha due figli, Leonardo e Giorgio.

«Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco», conclude Allevi preannunciando un allontanamento dalle scene per potersi curare. Immediata la reazione dei fan, che lo hanno inondato d'affetto attraverso i commenti alla foto che il compositore ha scelto per dare il triste annuncio: una partitura in cui si vedono solo le sue mani.

La malattia

Il mieloma è un tumore che colpisce le plasmacellule (neoplasia ematologica) del midollo osseo, un sottotipo di globuli bianchi che hanno la funzione di formare gli anticorpi (che sono immunoglobuline), indispensabili per proteggere l'organismo dalle infezioni.

