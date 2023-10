Gianni Morandi, il mistero della benda sulla mano: «Ti fa di nuovo male?»

di Redazione Web

Gianni Morandi è tornato definitivamente sui social e ha ricominciato a postare tenere foto (scattate rigorosamente da Anna) in cui mostra le sue giornate e situaizoni che lo emozionano, come il video di Charles Leclerc che canta la sua canzone, “Un mondo d'amore”. Gianni ha pubblicato due foto negli scorsi giorni e in entrambe il cantante ha la mano destra fasciata.

Gianni Morandi, il mistero della fascia

Gianni Morandi ha condiviso alcuni scatti in cui ha la mano destra fasciata, la stessa mano a cui si era operato a causa di un incidente in cui aveva riportato gravi ustioni. Cosa sarà successo ancora?

I suoi follower, oltre 2 milioni se lo sono chiesto immediatamente e lui ha voluto tranquillizzare più o meno tutti rispondendo ai commenti: «Proteggo la mano dal freddo, abbiamo risolto qualche piccolo problema».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 17:08

