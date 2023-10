Gianni Morandi e il video di Leclerc che canta 'Un mondo d'amore': «Spero che questa canzone ti porti fortuna»

di Redazione web

Un buon viatico per la gara di Formula 1 in Messico? Charles Leclerc, pilota della Ferrari insieme a Carlos Sainz​, parte dalla prima posizione, mentre il compagno la seconda. Gianni Morandi ci ha tenuto a fare un in bocca al lupo speciale per l'occasione.

Sui social

Morandi, a qualche ora dalla gara, ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video postato qualche giorno fa sulla pagina social della Scuderia Ferrari. Nel video appare Leclerc mentre firma gli autografi e canta una canzone di Morandi, 'un mondo d'amore'. Nella didascalia il cantante ha aggiunto: «Charles, stai andando forte! Spero che questa canzone ti porti fortuna»

