Gemitaiz a Rock in Roma: concerto il 4 luglio all'Ippodromo delle Capannelle

Dopo il grande successo del "Paradise Lost Club Tour" appena concluso con ben 10 sold out consecutivi e oltre 25.000 biglietti venduti,torna a grande richiesta dal vivo con il "": giovedì 4 luglio infiammerà il palco del, all'Ippodromo delle Capannelle.

Gemitaiz è uno dei performer più travolgenti della scena rap italiana. L’album “DAVIDE” è stato al primo posto della classifica dei dischi più venduti nelle prime due settimane dalla sua uscita ed è stato certificato Disco di Platino. Il disco è, inoltre, tra i primi 10 album più venduti del 2018 secondo la classifica FIMI Gfk.L’edizione Deluxe con doppio CD contiene il bonus disc “QVC Collection”, che raccoglie brani inediti contenuti nei 7 mixtape della serie “Quello che vi consiglio”, in gran parte mai pubblicati finora su supporto fisico.I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 9 gennaio su rockinroma.com e ticketone.it, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 16.00 di sabato 12 gennaio.Oltre alle canzoni del suo ultimo disco “DAVIDE” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia), l’artista porterà live i brani contenuti nel nuovo mixtape “QVC8”, ottavo capitolo della saga ormai cult sul web.