Gaia: fuori il video di Boca, il primo singolo internazionale della vincitrice di Amici, insieme all'artista giamaicano Sean Paul

Esce oggi, martedì 29 giugno, il videoclip ufficiale di BOCA, il primo singolo internazionale di GAIA feat. SEAN PAUL, prodotto dai Childsplay, produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy, già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

In una scenografia che alterna la solennità di un palazzo d’epoca alla libertà di un en plein air dal gusto impressionista, si crea un’atmosfera in cui i tratti etnici e sensuali di “Boca” prendono forma e un salto nel vuoto diventa metafora di evasione e necessità di spensieratezza. Il rigore, le divise e l’omologazione, con l’avanzare del video, lasciano il posto a colori caldi e saturi, sensuali ritmi tribali e corpi finalmente liberi di esprimersi. Con il salto nel vuoto Gaia si libera di tutte le costrizioni imposte da una realtà grigia e rigida, scegliendo per sé una dimensione fatta di amore, inclusione e libertà. Le mani che coprivano gli occhi diventano preziose, si tingono d’oro, perché finalmente riescono a mostrare la bellezza di tutto quello che prima non si voleva vedere.

La cantautrice italo-brasiliana ha scelto di collaborare con Sean Paul, artista giamaicano dal successo mondiale, che negli anni ha saputo mescolare il reggae delle origini con la dancehall, riuscendo sempre a reinventarsi e sperimentare, firmando successi mondiali come Get Busy e Mad Love e collaborando, tra gli altri, con Beyoncé, Rihanna, Bob Sinclar, Sia e Dua Lipa.

BOCA

Il brano nasce a fine 2019, ad Amsterdam, durante uno degli ultimi viaggi che la cantante riesce a fare subito prima che il mondo si fermi. Baci, strade di notte, incontri per caso e desiderio di libertà; un pezzo in cui il reggaeton caldo e potente si fonde a ipnotici richiami indiani risvegliando il desiderio di muoversi e ballare. Con Boca Gaia torna dopo Cheganuovamente al portoghese, mescolandosi alla voce di Sean Paul e canta la voglia di ricominciare a viaggiare facendosi trasportare dalle sensazioni senza preoccuparsi della destinazione, accompagnata dalla voglia di lasciarsi andare e dalla spensieratezza, abbandonando pensieri e negatività, perché ora è il momento di ripartire. “Non è il momento giusto per pensare ai brutti giorni. Svuota la mente. Senti la vibrazione!”.

LIVE E TOUR

Gaia quest’estate si esibirà in tutta Italia con il suo Finalmente in tour. I live partiranno da Mantova il primo luglio, all’Arena Bike In, proseguendo per Santa Marinella (Roma), sabato 10 al Castello di Santa Severa, a seguire sarà a Napoli ai Giardini di Palazzo Reale, sabato 17 luglio. Il 04 agosto GAIA porterà la sua musica a Piombino (LI) all’Altrascena Festival, martedì 10 agosto al Mish Mash Festival e sabato 28 agosto a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria. A settembre il tour estivo si concluderà con la data di sabato 04 a Santa Caterina (CL) al Villa Hermosa Festival.

Gaia, dopo essere stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, sta costruendo il suo percorso con alcuni successi, tra cui Chega (doppio disco di Platino), il brano tra i più ascoltati dell’estate 2020 seguito dall’uscita di “Coco Chanel” (disco d’Oro), il secondo singolo estratto dal suo album di inediti NUOVA GENESI certificato disco d’Oro, entrato in vetta nella classifica di vendita e che ha superato i 180 milioni di streams audio/video. La cantautrice ha debuttato con Cuore amaro sul palco del 71° Festival di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 14:35

