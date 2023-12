Francesco Monte cambia vita... e anche nome: ecco come si fa chiamare

di Alessia Di fiore

L'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte ha optato per un cambio vita radicale, annunciando poco fa sui suoi canali social la sua rinascita all'interno del mondo musicale.

Un nuovo nome

Il neo artista ha già pubblicato il suo primo singolo, e comunicato ai suoi fan il suo nome d'arte all'interno del nuovo mondo in cui si è lanciato. Francesco Monte si è ribattezzato come "Kinari", rivoluzionando il suo stile e adattandolo alla cultura trap: nel videoclip, Kinari, si è mostrato con treccine ai capelli e abbigliamento oversize da vero trapper.

Tentativi passati

Ma questa non è la prima volta che l'ex tronista prova ad avvicinarsi al mondo della musica, già durante il lockdown aveva inciso un singolo intitolato "Siamo già domani", con il quale aveva provato ad accedere alla finale di Sanremo Giovani.

Nonostante il suo esordio di anni fa non sia andato come sperava, Monte non ha perso le speranze, e a distanza di anni ci riprova.

Sarà la volta giusta?

