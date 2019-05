Francesco De Gregori ospite dei Negrita a Radio2 Live

Francesco De Gregori sarà ospite dei Negrita stasera, lunedì 27 maggio, nella Sala B di Via Asiago a Roma. Come precedentemente annunciato, la band sarà in diretta su ‘Radio2 Live’ e sulla pagina fb di Rai Radio2 per uno degli attesi eventi che celebrano i loro 25 anni di carriera. Il concerto, aperto ad un pubblico di fortunati ascoltatori che avranno scritto in tempo alla mail della radio, sarà condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini e ripercorrerà la storia della band alternando grandi successi ai nuovi brani dalle sonorità più elettriche. La novità di questa mattina è che a calcare con loro il palco di Rai Radio2 arriverà anche il maestro De Gregori, per un appuntamento che si preannuncia ancora più speciale. Lunedì 27 Maggio 2019, 18:41

