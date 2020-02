Chi è Fally Ipupa, il rapper congolese al centro degli scontri di oggi a Parigi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 19:24

Fally Ipupa è un cantante, musicista e ballerino congolese nato nel 1977. Nel 2010 ha vinto gli MTV Africa Music Awards nella categoria Miglior Video e Miglior Artista Francofono. Vanta per ora 5 album da solista, ma dal 1999 al 2006 ha militato nella band Quartier Latin International. La sua musica si inserisce principalmente nel genere R&B, ed è anche conosciuto come chitarrista. Proprio in queste ore, prima di un suo concerto a Parigi, sono scoppiati degli scontri e un violento incendio.Il cantante Fally Ipupa, infatti, è molto popolare nella Repubblica democratica del Congo, ma anche bersaglio degli oppositori al regime del presidente Félix Tshisekedi. Proprio per le loro minacce non si esibisce inda oltre 10 anni. Nel 2017 era stato costretto a rinunciare a un concerto. Per l'evento di questa sera era prevista una forte presenza di polizia a margine dell'evento.