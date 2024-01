Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino in crisi? L'indizio social del cantante spiazza i fan della coppia

di Cristina Siciliano

La storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, residente in Messico dal 2016 dove si occupa di accoglienza e turismo, è iniziata un fa e già in passato il cantante aveva svelato al mondo la nuova compagna attraverso le sue Instagram stories. Tuttavia nelle ultime ore sembrerebbe che sia cambiato qualcosa tra i due. C'è silenzio e tutto tace sui social. Sono settimane dove ormai Eros e Dalila non compaiono mai insieme e osservando i like su Instagram è possibile notare come dal 5 di dicembre non ci siano più reazioni Dalila sui contenuti di Eros.

L'indizio social

Ma il campanello d'allarme è stato l'ultima Instagram stories che Eros Ramazzotti ha pubblicato con il suo profilo social.

Eros Ramazzotti, recap 2023

Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che mostra il suo recap 2023. «Un viaggio incredibile attraverso la musica - ha scritto Eros Ramazzotti -. Grazie a tutti voi per essere stati parte di quest’anno e tour straordinari. In un mondo che ha bisogno di più amore, la musica ci unisce, superando ogni barriera. No war more music».

