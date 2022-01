Enrico Ruggeri, a marzo esce «La Rivoluzione»: il nuovo album è una riflessione sulla sua generazione

A marzo esce «La Rivoluzione». L’atteso nuovo album di Enrico Ruggeri, al quale il cantautore sta lavorando da ormai due anni. Undici brani per un disco che si preannuncia una riflessione sulla sua generazione, racconti e suggestioni esaltate dall’inconfondibile timbro vocale di Enrico e dalla cura del suono in fase di registrazione.

Il disco è stato anticipato dalla title track La Rivoluzione, attualmente in radio e disponibile in digitale. Co-autore del brano è Massimo Bigi, novello cantautore a 60 anni, che è stato per molti concerti, a partire dal 1995, il tour manager di Enrico Ruggeri. Il singolo è accompagnato da un video, diretto da Mehmet Gurkan, che simboleggia il logorio dell’anima durante il percorso della vita.

«Abbiamo corso, combattuto, qualcuno sgomitando, altri annaspando - scrive Enrico Ruggeri a proposito del primo singolo -. Siamo ancora qui, con i nostri libri, i nostri dischi, i nostri viaggi avventurosi, i nostri concerti e i nostri amori complicati. Come dice la mia canzone, noi la Rivoluzione l’abbiamo sognata, e a nostro modo abbiamo anche provato a farla, abbiamo avuto in cambio grandi emozioni e un inestimabile patrimonio culturale ed emotivo: la nostra anima è gonfia di ricchezze e di grandi delusioni».

Fresco vincitore del Premio Tenco, in oltre 40 anni di carriera, Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Affonda le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop senza mai rinunciare alla melodia.

Enrico Ruggeri tornerà anche in concerto, da aprile con «La rivoluzione - il tour». Queste le prime date:

2 aprile al Teatro San Domenico di CREMA

9 aprile al Teatro Nazionale di MILANO

21 aprile al Teatro Ambasciatori di CATANIA

26 aprile al Teatro Olimpico di ROMA

