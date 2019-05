Enrico Nigiotti, in radio il nuovo singolo "Notturna". Il 14 giugno al via le date estive del "Cenerentola tour"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da oggi, venerdì 10 maggio, torna in radio e su tutte le piattaforme straming con il nuovo singolo. «Notturna - spiega Nigiotti - identifica quel lato sanguigno presente dentro ognuno di noi. Quel desiderio che ti prende e che non riesci a trattenere. Notturna ha il viso di uomo ma allo stesso tempo il viso di donna. Notturna siamo tutti noi»., la nuova avventura live in cui l'artista presenterà i brani del suo ultimo progetto discografico(Sony Music Italy). Accompagneranno l’artista i musicisti Andrea Torresani (direzione musicale, basso/contrabasso), Andrea Polidori (batteria), Mattia Tedesco (chitarre elettriche e acustiche) e Fabiano Pagnozzi (Tastiere e piano).Enrico Nigiotti, classe 1987, è un cantautore livornese. Dopo l'importante collaborazione dello scorso anno connel brano, a febbraio l'artista ha stregato il pubblico dicon la sua interpretazione di14 giugno - Piazza Del Comune, FABRIANO (AN);23 giugno - Campo Sportivo (corso Mazzini), GIOVE (TR);29 giugno – Carroponte, MILANO;3 luglio - Piazza Della Repubblica, ORTONA (CH);7 luglio - Festival Musicastelle, VALSAVARENCHE (AO);19 luglio - Galleria Porta Di Roma, ROMA;21 luglio - Lagorai D’Incanto, VALSUGANA (TN);3 agosto- Effetto Venezia, LIVORNO;10 agosto - Teatro Della Laguna, ORBETELLO (GR).E il tour continua. Radio Partner del tour è RTL 102.5