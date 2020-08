Enrico Nigiotti: in radio e in digitale ecco il mio nuovo singolo “Para el sol”

Da oggi, venerdì 21 agosto, è in radio e disponibile in digitale “PARA EL SOL”, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti.

“Para El Sol”, scritta da lui e prodotta da Matteo Cantaluppi, è una canzone dal profondo significato che riflette sul valore che l’amicizia ha nella nostra vita. Un suono ricco e articolato in cui gli strumenti dialogano e si fondono perfettamente tra loro accompagnando l’intenso e graffiante timbro vocale del cantautore toscano.



Enrico Nigiotti si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico.



Il suo ultimo progetto discografico è “Nigio” (https://smi.lnk.to/Nigio), album che contiene il brano sanremese “Baciami Adesso” e l’inedito “L’Ora Dei Tramonti” impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.



Enrico Nigiotti tornerà live a partire dal 7 maggio 2021 debuttando al Teatro Celebrazioni di Bologna.

In scaletta i brani del suo ultimo album “Nigio” (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio).



Di seguito le date del tour teatrale 2021:



7 maggio, Teatro Celebrazioni – Bologna (recupero del concerto inizialmente previsto il 2 maggio e già posticipato al 20 ottobre 2020)

8 maggio, Teatro Colosseo – Torino (recupero del concerto inizialmente previsto l’11 maggio e già posticipato al 19 ottobre 2020)

12 maggio, Teatro Acacia – Napoli (recupero del concerto inizialmente previsto l’8 maggio e già posticipato al 26 ottobre 2020)

13 maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – Roma (recupero del concerto inizialmente previsto il 19 maggio e già posticipato all’8 ottobre 2020)

15 maggio, Teatro Verdi – Firenze (recupero del concerto inizialmente previsto il 4 maggio e già posticipato al 22 ottobre 2020)

20 maggio, Teatro Goldoni – Livorno (recupero del concerto inizialmente previsto il 21 maggio 2020)

24 maggio, Teatro Dal Verme – Milano (recupero del concerto inizialmente previsto il 5 maggio 2020)



I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.



Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.



Il tour di Enrico Nigiotti è prodotto e organizzato da Friends&Partners. Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA