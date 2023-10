Emma Marrone, la dedica di Nino D’Angelo alla cantante. Lei risponde così

di Redazione web

Due icone della musica pop, di ieri, di oggi e di sempre. Emma Marrone e Nino D'Angelo, in una foto che è un omaggio a Napoli, hanno conquistato i fan. Il cantautore partenopeo ha condiviso lo scatto sul proprio profilo Instagram scrivendo una dedica alla cantante pugliese di origini toscane, uscita dalla scuola di Amici, programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa ha scritto Nino D'Angelo ad Emma Marrone.





Non è la prima volta che Nino D'Angelo fa i suoi sinceri complimenti ad Emma Marrone. Voce calda, fuori dalla norma, la cantante ha fatto una scalata, dopo il programma Amici, che l'ha consacrata tra le regine del pop italiano. Nino D'Angelo, condividendo una foto con l'artista, sui social, ha scritto: «Voglio condividere questa foto con Emma un artista che apprezzo tanto». La cantante non ha aspettato molto per rispondere al messaggio del cantautore napoletano: «Che mito! Ti voglio bene assai».



Lo scatto ha conquistato i fan che si sono riversati nei commenti per esprimere il proprio affetto ad entrambi gli artisti: «Due leggende della musica, due cuori di Napoli», ha scritto un utente sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 12:02

