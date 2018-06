Edu Del Prado, l'attore di Un Paso Adelante e ballerino morto a 40 anni​

Tutto il mondo è ancora inper la prematura scomparsa di, cantante, attore e ballerino spagnolo, noto anche in Italia per la sua partecipazione a Un Paso Adelante. L'artista, al secolo, se ne è andato ad appenae solo dopo qualche giorno è stata resa nota la causa della morte.Edu, che in Paso Adelante interpretava Cesar, giovane allievo della scuola di danza, è morto, dopo un'agonia di quasi due mesi, per le gravi, sviluppata a causa di unche aveva provocato una grande. La situazione, nonostante la giovane età, era apparsa subito molto grave e i medici che lo avevano ricoverato e curato, ben presto, avevano iniziato a dirsi pessimisti. Lo riporta anche 20minutos.es L'artista, ricoverato a, sua città natale, aveva però combattuto a lungo, contro ogni previsione dei medici, ma la situazione era ormai irreversibile e, dopo, non ce l'ha fatta. Lo ha annunciato il suo profilo Instagram, in cui vengono ringraziati i medici per la professionalità con cui hanno curato Edu durante le sue ultime settimane di vita.