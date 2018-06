Edu Del Prado, l'attore di Un Paso Adelante e ballerino morto a 40 anni

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Spagna piange uno dei suoi artisti più amati: è morto a 40 anni, più noto come Edu, cantante, ballerino e attore conosciuto anche in Italia per la sua partecipazione alla serie tv Un Paso Adelante., che avrebbe compiuto 41 anni ad agosto, era affetto da tempo da una grave malattia: la notizia è stata riportata anche dall'edizione in lingua spagnola di Broadway World . Nato nel 1977 da padre guineano-equatoriale e da madre andalusa, al di fuori del suo paese era diventato famoso al grande pubblico grazie al ruolo, in Paso Adelante, di Cesar Martin, un giovane omosessuale appena approdato all'interno della scuola di danza.L'artista aveva debuttato come cantante ad appena 20 anni, ottenendo un certo successo in patria e non solo. La sua popolarità lo aveva portato anche sul piccolo schermo e, dopo l'esperienza in Paso Adelante, insieme ad alcuni colleghi della serie, tra cui, aveva anche fondato il gruppo. Molto noto anche all'estero, aveva anche avuto ruoli importanti in musical a Broadway ed era stato maestro di canto in diversi talent in Messico e in Francia, dove aveva anche partecipato a The Voice.Proprio le sue colleghe, come, sono state le prime ad annunciare pubblicamente la sua morte. «Non mi viene in mente modo migliore di ricordarti che ascoltare la tua magnifica voce. Buon viaggio amico», ha scritto su Instagram la sorella minore di Penelope Cruz, allegando il video di una performance canora di Edu.