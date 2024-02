Edoardo Bennato, "Love me" è il nuovo brano rock 'n roll al di sopra del bene e del male

di Mario Fabbroni

Ecco Edoardo Bennato versione 2024. Un video in bianco e nero dal titolo "Love me", con atmosfera che ricorda quelle degli Anni 50. Ma le immagini che scorrono alle spalle dello storytellers italiano nato a Bagnoli, storico quartiere operaio della Napoli flegrea, sono abbastanza inquietanti. E tirano in ballo soldati, aerei, missili, città e palazzi distrutti: come dire che iul mondo è peggiorato moltissimo, che il motto "love and peace" sembra lontanissimo. Anche dall'essere realizzato. Eppure la nuova canzone di Edoardo Bennato sembra serena, pacifista, oltre che in inglese. Quasi a voler essere universale.

Non a caso Edoardo Bennato considera questa canzone come il punto di partenza di un filone diverso, in grado di evidenziare le assurdità che il mondo sta mettendo in vetrina.

Una curiosità: il video è stato inviato da Bennato al leader della storica band dei Ramones, che ha risposto entusiasta. Così da qualche ora gira anche sui principali siti (musicali e non) degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA