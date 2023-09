Ed Sheeran, Autumn Variations: pop malinconico, tra alti e bassi della vita

Autumn Variations, il nuovo album di Ed Sheeran uscito oggi. Fin dai primi accordi è malinconia, fascino, disillusione e speranzoso cambiamento. Ed Sheeran si fa menestrello contemporaneo, spettatore della vita degli altri, protagonista di stati d’animi universali. Il cantautore inglese della porta accanto, che va a suonare a sorpresa nelle scuole o a casa dei fan per lavorare il disco. «Ho registrato segretamente l’album dal vivo, in un soggiorno diverso», racconta su Instagram.

Ed Sheeran - cover Autumn Variations

Ma l’autunno, che Ed Sheeran potrebbe far diventare il primo di 4 capitoli, avendoci abituati all’album-serie, si fa stagione che invoca creatività. Il colore è il marrone, i concetti sono la caducità della vita, l'emotività, l'equilibrio. A dargli l'idea, il padre e il fratello Matthew "Matt": «Mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto "Enigma Variations", in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato».

Ed Sheeran (by Annie Leibovitz)

Sono 14 pezzi incisi per la sua discografica Gingerbread Man (in accordo con Warner Music) e prodotti da Aaron Dessner (lo stesso di Subtract), che ruotano su storie ispirate da amici e parenti. Così, nella tracklist di brani come “Plastic Bag”, “Amazing”, “Blue”, “When Will I Be Alright”, “Midnight”, Ed Sheeran sembra passare in rassegna il crepuscolarismo dell’essere umano, tra solitudine e consapevolezza che prima o poi l’autunno finisce. E ritorna l’estate. Storie che nascono dalla vita e dallo "sturm und drang" di sentimenti tra solitudine, dipendenza e speranza. I pezzi vanno ascoltati e riascoltati per immedesimarsi nella narrazione. «Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti. Dopo il caldo dell'estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso - racconta - Scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo. Ci sono stati alti momenti di innamoramento e di nuove amicizie inframmezzati da momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione». Ed è proprio la verità che racconta nei testi insieme ad accordi semplici che funzionano e riempiono arene anche solo con chitarra e voce, che ha catapultato Ed Sheeran dalla natia cittadina britannica, Halifax, a essere tra gli artisti più pagati, più celebri e più ascoltati del mondo, con "Shape of you" certificato disco di diamante e facendone l'artista internazionale che in Italia ha più presenze in classifica. E nell’attesa di vederlo tornare, l'unico live di Autumn Variations dei prossimi mesi sarà alla Royal Albert Hall di Londra il 18 e il 19 novembre.

