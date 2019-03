Ed Sheeran apre il suo pub a Londra: si chiamerà come una delle sue canzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantanteaprirà il suo locale: sarà un pub ristorante con musica dal vivo, come logico aspettarsi data la grande passione per la musica dell’artista britannico, e avrà il nome di una delle sue canzoni., Sheeran avrebbe acquistato aun ex ristorante spagnolo, Galicia, per oltre un milione di sterline.La sua intenzione sarebbe quella di fare trasformarlo in un pub con musica dal vivo, il cui nome sarà Castle on the hill, come una sua famosa canzone. I lavori, già iniziati, dovrebbero concludersi presto, con il pub che potrebbe aprire già ad aprile.La speranza ovviamente per Sheeran è che: a differenza di quanto avviene nel resto del Paese, dove in media - secondo l’allarme lanciato qualche giorno fa dalla Campaign for Real Ale, l’associazione dei volontari che tutela la birra e i pub - chiude i battenti un pub ogni 12 ore, 18 a settimana. Colpa anche delle tasse sugli alcolici, già aumentate molto, e che il governo vuole aumentare ancora.