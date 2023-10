Drake regala 50mila euro a un fan al concerto: «Lei ti ha lasciato, ma questa è la tua serata»

di Redazione web

Il rapper Drake fa spesso notizia per le sue trovate di stile o per le sue relazioni ma anche per il modo che ha di rapportarsi con i suoi fan. L'artista, infatti, ha molto a cuore i suoi ammiratori e, proprio per questo, a volte, fa loro dei regali inaspettati ai suoi concerti. Così, è successo anche qualche giorno fa, quando durante un'esibizione, tra una canzone e l'altra, Drake ha letto il cartellone di un fan tra le prime file. Ciò che è successo dopo ha dell'incredibile. Il video ha fatto il giro dei social.

Drake gifts $50,000 to fan who said his girlfriend left him pic.twitter.com/t3WRx3Z3eU — Daily Loud (@DailyLoud) September 30, 2023

Il regalo di Drake ai fan

Drake, mentre si stava esibendo, ha letto un cartellone che un fan aveva alzato. Sul foglio c'era scritto: «Sarei dovuto venire al concerto con la mia ragazza. Per lei ho speso tantissimi soldi. Sono da solo perché mi ha lasciato». Il rapper, quindi ha preso a cuore la vicenda del suo fan e, prima di passare alla canzone successiva, ha detto: «Mi dispiace tanto per questo ragazzo che deve avere fatto sforzi enormi per non ricevere nessun riconoscimento.

I commenti dei fan

I fan di Drake, che lo adorano, pensano che il rapper abbia fatto un gesto davvero carino e gentile nei confronti del povero ragazzo e, infatti, sui social sono spuntati commenti del tipo: «Drake è un grande, c'è poco da fare», «Sicuramente quel ragazzo si sarà dimenticato subito dell'ex fidanzata» oppure «Drake è stato incredibile: ha letto e, prima di continuare il concerto, ci ha tenuto a dimostrare la sua vicinanza al ragazzo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 15:27

