Drake scommette 400 mila dollari sul match di boxe e perde di nuovo. Al Super Bowl aveva puntato (e perso) un milione

Tommy Fury ha avuto la meglio su Jake Paul sul ring di Diriyah in Arabia Saudita per split decision. Sul match che ha catalizzato una grande attenzione mediatica, molte le scommesse di appassionati di boxe e sport, tra cui il cantante americano Drake, che per le scommesse ha una passione smodata, anche se sembra non avere un grande fiuto, come è successo proprio in questa occasione ed in altre passate.

Soldi buttati

Ebbene nei giorni scorsi Drake ha piazzato una cifra molto alta, 400 mila dollari, scommessa su Jake Paul, ex youtuber che ha fatto il salto verso la boxe, come ha raccontato il sito di gossip americano Tmz. Drake ha anche pubblicato la schedina delle scommesse sui social media sabato sera, scommettendo un bel budget per il quale se avesse vinto, avrebbe guadagnato 1 milione di dollari. Una vincita decisamente alta perché secondo le probabilità statistiche c'era appena il 30% di chance per la vittoria di Jake Paul.

Che scommesse

Drake, dicevamo, non è estraneo a fare enormi scommesse. Pochi giorni fa ha scommesso un totale di 965.000 dollari sul Super Bowl ed anche qui è andato a vuoto.

