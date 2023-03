I Depeche Mode del nuovo disco Memento Mori: «Un invito a vivere di più e meglio»

di Francesca Binfaré

Evocativi e intensi: anche se sono rimasti in due, i Depeche Mode tornano così. Dave Gahan e Martin Gore pubblicano venerdì 24 il loro nuovo disco. “Memento mori” ci ricorda che siamo destinati a morire, ma solo per invitarci a vivere di più e meglio. Il titolo può sembrare legato alla scomparsa nel 2022 del tastierista Andy Fletcher, ma non lo è. Il disco è stato scritto durante la pandemia con il suo carico di riflessioni e il titolo è stato scelto prima che Fletch venisse a mancare. Come ha spiegato Martin Gore alla rivista Mojo: «Non bisogna associare il titolo a qualcosa di deprimente, riguarda più l’idea di godersi la vita».

Si va avanti in due, dunque, non di certo stando seduti sugli oltre 100 milioni di dischi venduti in carriera: i Depeche Mode, alfieri dell’elettronica, hanno realizzato un disco potente, che ricorda il sound di certi loro lavori del passato e che nei 12 brani che lo compongono esplora le emozioni umane, la cupezza, la paranoia, l’ossessione, la catarsi e la gioia.



