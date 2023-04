Damiano David dei Maneskin, l'ennesimo cambio di look lascia i fan senza parole: «Faccio qualcosa di stupido...»

di Redazione Web

Damiano David lo rifà. Il frontman dei Maneskin ha di nuovo cambiato look e non ha perso tempo per condividere il risultato con la numerosa community di fan che lo seguono.

Dopo averci dato un taglio, lo scorso mese, rasandosi a zero e optando per una tinta ossigenata, il giovane cantante ha di nuovo stravolto il suo colore. Di cosa si tratta?

Damiano David ha condiviso una storia su Instagram in cui si è ripreso mentre si fissava davanti a uno specchio e nel quale ha sfoggiato una chioma totalmente inedita viola, tonalità perfetta per la primevera: «Let do something stupid», ha scritto il frontman della band rock romana, cioè “Faccio qualcosa di stupido”. Un nuovo colpo di testa che ha fatto innamorare tutti i suoi fan.

La chioma biondo platino non ha convinto il giovane cantante fino alla fine, tantoché ha deciso di rivoluzionare il fresco cambio di look dopo pochissimi giorni. Quanto durerà questo nuovo hairstyle che sembra aver convinto i suoi numerosissimi fan?

