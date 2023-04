Damiano David, la fidanzata Giorgia Soleri a Pechino Express e lui la "tradisce": «Tifo per Federica Pellegrini»

di Redazione Web

Giorgia Soleri è una delle concorrenti di Pechino Express insieme Federica Fabrizio. Le due sono una delle coppie più seguite dell'attuale edizione del reality show e con loro anche la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

L'esilarante avventura viene documentata tappa dopo tappa sui profili social dei concorrenti in gara. L'ultimo post dell'ex nuotatrice, infatti, ha ricevuto un commento inaspettato da parte del fidanzato di Giorgia Soleri (e rivale della Pellegrini), Damiano David. Ma cosa ha scritto? Scopriamolo insieme.

Federica Pellegrini, il commento di Damiano David

«Tranquilli che a stare sul ca**o perché mi piace vincere ci sono abituata... sono una donna, abbasso i bulli», ha scritto Federica Pellegrini a corredo di uno scatto che la ritrae accanto al marito Matteo Giunta durante l'avventura a Pechino Express.

Sui social, infatti, l'ex campionessa olimpica è stata criticata per la sua estrema voglia di vincere al programma soprattutto perché nelle anticipazioni della prossima puntata è andato in onda uno sfogo di Federica Pellegrini, che parlando a un'altra concorrente ha minacciato: «Ti accorcio di altri 10 centimentri».

Il post è stato inondato di commenti da parte dei follower per la sua avvenutura «impeccabile» al reality show e non solo... A commentare anche gli stessi rivali del programma. Giorgia Soleri, infatti, ha replicato: «Toccata pianissimo, volo».

Ma il commento più inaspettato arriva dal profilo ufficiale di Damiano David, che con ironia commenta: «Tifo molto più per voi che per Giorgia», stuzzicando così la Soleri in gara contro la Pellegrini. «Povera Giorgia... ma hai visto quanto corre?», replica con sarcasmo la Pellegrini.

Giorgia Soleri ha, poi, commentato: «Pure io tifo per loro onestamente».

