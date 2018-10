Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È on line «Cose che a parole non so dire», il nuovo singolo che anticipa l’uscita del terzo disco di, «Appunti sulla felicità», in uscita venerdì 9 novembre. Il brano racconta le modalità comunicative all’interno dei rapporti interpersonali.L’importanza dei silenzi. Il «non detto» inteso non come una menzogna o una strategia per ottenere qualcosa bensì come un valore, un dono prezioso da custodire e svelare solo a chi lo merita realmente o a chi ha voglia di scoprirlo e conoscerlo pazientemente.«Siamo le nostre scelte, siamo i nostri pensieri e a volte siamo l’eco di chi tace…». Il videoclip ha come protagonista un panda raccontato nella sua routine quotidiana: autobus, lavoro, autobus, casa. Un panda moderno ed umanizzato: solo, malinconico, insoddisfatto, smartphone dipendente, inquieto. L’incontro con un panda di sesso femminile, suo opposto e contrario (gioiosa e amichevole) lo riporta in vita.Un incontro che non prevede parole, solo piccoli ma efficaci gesti. A dimostrazione che «a volte dirsi tutto non è fondamentale se non aggiunge altro» a ciò che è già evidente e concreto. Una storia d’amore tra due panda in un mondo popolato da esseri umani. Una storia che potrebbe quasi somigliare ad un sogno ma che in realtà un sogno non è.