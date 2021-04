Concertone Primo Maggio: Ambra e Lillo sul palco insieme al conduttore Stefano Fresi

Il Concertone del Primo Maggio prende sempre più forma. Infatti, stando a quanto scrive l'agenzia LaPresse, Ambra Angiolini e Lillo arricchiranno il Concertone del Primo maggio con i loro interventi. A condurre la kermesse sarà l'attore Stefano Fresi. Ambra tornerà all'evento dopo avere condotto quello dello scorso anno, il primo in epoca Covid, mentre Lillo arriverà dopo il grande successo del programma di Amazon Prime Video 'LOL', grazie al quale la sua gag 'So' Lillo' è diventata virale. Enrico Ruggeri, fra gli ospiti annunciati del Concertone, si esibirà non a Roma ma a Bergamo, davanti all'ospedale Papa Giovanni XXIII, diventato l'anno scorso uno dei luoghi simbolo della pandemia. Confermata la presenza, fra gli artisti che si esibiranno, come anticipato da alcuni quotidiani, di Antonello Venditti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 22:07

