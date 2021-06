“Complete Collection”, in 15 volumi il meglio dell’immensa produzione di Ennio Morricone

“Complete Collection”, a un anno della scomparsa di Ennio Morricone un’imperdibile collezione che raccoglie in 15 volumi il meglio dell’immensa produzione del maestro. “Complete Collection”, sarà in edicola dal 2 luglio con uscite settimanali.

A un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone arriva “Complete Collection”, dal 2 luglio infatti nelle edicole parte un’imperdibile collezione che raccoglie in 15 volumi il meglio della sua immensa produzione, dal cinema alla televisione, dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d’orchestra, fino ai brani originali scritti per grandi interpreti.

La collezione è impreziosita da contenuti inediti. Nei libretti che accompagnano ogni CD, si rende omaggio alla grandezza e al genio del Maestro ripercorrendo attraverso testi e immagini, le tappe della sua vita e della sua musica, che è andata ben oltre le leggendarie colonne sonore, dando spazio anche alle interviste, ad analisi e approfondimenti. In “Complete Collection” trovano spazio le diverse anime del Maestro, quella di compositore ma anche quella di arrangiatore d’orchestra: ci sono quindi le musiche per il cinema (i temi da “Nuovo Cinema Paradiso” e “Il buono, il brutto, il cattivo” solo per citarne due) e per la televisione, la musica contemporanea, d’avanguardia, sperimentale, di ricerca, con brani originali scritti per grandi interpreti; la musica per le sale da concerto.

“Complete Collection” è una selezione di temi che trae origine dal cofanetto pubblicato nel 2008, "Ennio Morricone The complete Edition", curata e scelta dallo stesso artista e indicata da lui come riferimento di tutta la sua opera e arricchita ora di altri brani imperdibili tra cui quelli composti dopo il 2008 come “Hateful Eight” e “Baarìa”.

A dare il via il 2 luglio a questa straordinaria collana (pubblicata in formato digipack, in edicola a cadenza settimanale) è “Music for Cinema volume 1”: 17 temi per film composti tra il 1964 e il 1965 - partendo da “Per un pugno di dollari”, che avrebbe cambiato la storia del western determinando la fine della concezione della colonna sonora come mero accompagnamento dell’azione. Gli altri temi contenuti nel primo CD sono: “Canzone” (dal film I basilischi), “Il successo” (dal film Il successo), “E la donna creò l'uomo” (dal film E la donna creò l'uomo), “Exultate deo” (dal film El Greco), “Amanti d'oltretomba” (dal film Amanti d'oltretomba), “Le meno importanti” (dal film Idoli controluce), “I pugni in tasca” (dal film I pugni in tasca), “Una pistola per Ringo” (dal film Una pistola per Ringo), “Agente 505: missione compiuta” (dal film La trappola scatta a Beirut), “Menage all'italiana” (dal film Menage all'italiana), “Slalom” (dal film Slalom), “S. Francesco parla agli uccelli” (dal film Uccellacci e uccellini), “La pace torna a Mimbres” (dal film Il ritorno di Ringo), “Svegliati e uccidi” (dal film Svegliati e uccidi), “Per qualche dollaro in più” (dal film Per qualche dollaro in più), “La resa dei conti” (dal film Per qualche dollaro in più).

Music for cinema - volume 1 02 luglio

Music for cinema - volume 2 09 luglio

Music for cinema - volume 3 16 luglio

Music for cinema - volume 4 23 luglio

Music for cinema - volume 5 30 luglio

Music for cinema - volume 6 06 agosto

Music for cinema - volume 7 13 agosto

Music for cinema - volume 8 20 agosto

Music for cinema - volume 9 27 agosto

Music for television - volume 1 03 settembre

Music for television - volume 2 10 settembre

Contemporary classic music 17 settembre

Original songs 24 settembre

Orchestral arrangements 01 ottobre

Hit songs arrangements 08 ottobre

