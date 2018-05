Sanremo 2019, Baglioni bis? Il direttore della Rai Orfeo: «E' quasi fatta»

ROMA – L’edizione didi quest’anno è stato un indubbio successo e la conduzione di, affiancato da Michelle Hunziker e Claudio Favino ha portato critiche positive e un pieno di ascolti. La Rai quindi, più che soddisfatta, sarebbe pronta a concedere il bis al cantante ma la trattativa si sarebbe stoppata per via del compenso richiesto, che andrebbe ritoccato verso l’alto.Da650mila euro infatti Baglioni vorrebbe raggiungere il milione: “Il cantante romano dopo il clamoroso successo dell'edizione 2018 – fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia - è stato corteggiato dalla Rai e le trattative sono in corso da ormai qualche settimana. Tra le due parti però ci sarebbe ancora distanza sul cachet che lo scorso anno era stato circa di 650 mila euro. Baglioni, o chi per lui, avrebbe chiesto un signi ficativo aumento per avvicinarsi il più possibile alla cifra tonda di un milione. Le parti riusciranno ad avvicinarsi e trovare una soluzione?"