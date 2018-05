E poi ha aggiunto: «Alcune dichiarazioni di Di Maio sulla Rai sono state spiacevoli. Mi ha dato fastidio la frase sui guanti bianchi. Voglio rassicurarlo: in Rai non ci sono camerieri». Orfeo ha aggiunto che in campagna elettorale «non ci sono state pressioni, invasioni di campo. Sarà stata fortuna. I politici sapevano che avrebbero bussato invano alla nostra porta e ai cellulari».



«Renzi? Mai telefonate, nessuno scambio di sms», ha detto Orfeo . «Berlusconi lo incontravo allo stadio quando era presidente del Milan, poi neanche più quelle occasioni. Gianni Letta lo vedo spesso in situazioni pubbliche». Quanto a Salvini «non pervenuto».

Il direttore generale della Rai Mario Orfei è arrivato con il trolley a Dogliani dove viene intervistato da Aldo Cazzullo nell'ambito del Festival della Tv e dei nuovi media. Un riferimento alla battuta di Fiorello che sullo stesso palco ha parlato di «periodo trolley per la Rai». Lasci la Rai o Dogliani? Ha chiesto Cazzullo. «Non lo so ancora», ha risposto Orfeo.