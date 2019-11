"Ho fatto strada": il nuovo singolo di Capo Plaza

Dopo aver dominato le classifiche di vendita italiane con i suoi singoli e il suo album, Capo Plaza, star multiplatino tra gli artisti più rilevanti della scena urban italiana ed europea, annuncia un nuovo singolo “Ho fatto strada” in uscita domani, venerdì 22 novembre.



Capo Plaza si è affermato nel panorama trap italiano con la pubblicazione del fortunato primo album “20” (Doppio Disco di Platino), che da oltre un anno è nella top 20 della classifica ufficiale di vendita e si è distinto in una serie di successi come ospite insieme a Sfera Ebbasta, o in "Gigolò" di Lazza, ma ha anche affiancato alcuni artisti come Machete, Giame & Andry, the Hitmaker, Night Skinny e Philip, oltre che a star internazionali quali Ninho nel brano “Billets” (certificato Oro), A Boogie Wit Da Hoodie in “Look Back At It" e Aya Nakamura in “Pookie”, entrambi certificati Platino



Il nuovo singolo “Ho fatto strada” dà voce ad una generazione alla costante ricerca di una via d’uscita da una realtà che non concede privilegi. In questo nuovo singolo Plaza rivive i sentimenti di un bambino che ha vissuto in quelle strade che non gli hanno mai concesso una vita facile, ma che lo hanno spinto a diventare ambizioso e desideroso di proseguire quel successo che ora ha grazie alla sua determinazione.

