Calendario Pirelli 2022: “On the Road” Grandi protagonisti della musica nel calendario di Bryan Adams

Il titolo del Calendario Pirelli 2022 di Bryan Adams sarà “On The Road” e vedrà ritratti grandi talenti del mondo della musica che Adams ha scattato tra Los Angeles e Capri, in una sorta di viaggio che ha unito artisti di nazionalità, generi musicali, età e percorsi professionali molto diversi.

“Sulla strada è dove sono stato per gli ultimi 45 anni. Perché la vita di un musicista è fatta di strade, viaggi, attese negli hotel, ore dietro le quinte”, spiega l’artista canadese che ha scattato la 48esima edizione di The Cal™ in due giorni di intenso lavoro in giugno a Los Angeles, dove si è riunito la maggior parte del cast, seguiti da una giornata di lavorazione a Capri - a fine luglio.

A Los Angeles – tra le strade cittadine, il Palace Theatre e l’hotel Chateau Marmont hotel – sono stati ritratti Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent e Kali Uchis, mentre a Capri – all’Hotel La Scalinatella - sono stati realizzati gli scatti di Saweetie. La presentazione di “On The Road” avverrà come di consueto il prossimo autunno, in novembre, e segnerà il ritorno del Calendario Pirelli, il cui progetto era stato sospeso lo scorso anno a fronte dell’emergenza Covid.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 20:00

